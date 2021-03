L'addio a Raoul Casadei, il figlio Mirko: quando si potrà “faremo una grande festa”

Nessuna cerimonia pubblica per l'ultimo saluto a Raoul Casadei, deceduto il 13 marzo all'ospedale di Cesena, all'età di 83 anni. Il feretro è arrivato nel pomeriggio al cimitero di Rimini, prima della cremazione. I parenti, molti dei quali ancora alle prese con la stessa malattia, hanno dato l'ultimo saluto al cantante al "Bufalini" per poi non accompagnarlo nell'ultimo viaggio fino alla sala del commiato riminese.

“Faremo una grande festa quando l'epidemia sarà finita”, ha riferito il figlio Mirko. “Lo saluteremo insieme con una festa semplice, allegra e un bicchiere di sangiovese, sorridenti come ci ha sempre insegnato" ha aggiunto sul suo profilo Facebook la figlia Carolina.