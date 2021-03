L'Agenzia europea del farmaco valuterà il vaccino Sputnik

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

L'Agenzia europea del farmaco ha avviato la valutazione del vaccino russo Sputnik. Impossibile prevedere tempistiche, anche perché la revisione, puntualizza l'Agenzia europea del farmaco, continuerà fino a quando non saranno disponibili prove sufficienti per la domanda formale di autorizzazione all'immissione in commercio, ma è comunque un primo passo verso un ulteriore vaccino da distribuire in Europa. Bruxelles confida di poter vaccinare da qui all'estate tutti i cittadini europei: è fiducioso il commissario Breton, al termine di un incontro col ministro dello Sviluppo Giorgetti. Lo stesso presidente del Consiglio Draghi ha sentito la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, per chiedere che l'accelerazione sui vaccini sia la priorità.







Anche le amministrative previste per giugno slitteranno in autunno, col clima politico che si accende per le dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario del Pd: “Mi vergogno – scrive – che nel partito si parli solo di poltrone e primarie, mentre esplode la terza ondata di Covid”. L'epidemia effettivamente galoppa, tutta la Lombardia da mezzanotte passa in arancione rinforzato fino al 14 marzo, con chiusura totale delle scuole. Per Guido Bertolaso però tutta Italia rischia di ritrovarsi in zona rossa, esclusa la Sardegna. Di nuovo sopra quota 20mila l'incremento odierno (22.865), su oltre 330mila tamponi (339.635). Continuano a crescere i ricoveri, sia in terapia intensiva (2.475, +64) che nei reparti ordinari, che tornano sopra 20mila (20.157, 394). 339 le vittime in un giorno (98.974). La Germania, che ha approvato il vaccino AstraZeneca anche per gli over 65, ha prolungato il lockdown fino al 28 marzo, anche se in forma più leggera, specie i divieti di contatti, con la possibilità di incontro fra due nuclei abitativi, fino a 5 persone, senza contare i minori di 14 anni.