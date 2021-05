L'annuncio di Pfizer: "Nel 2022 potremo avere una pillola anti-Covid"

Pfizer lavora ad un farmaco che blocchi la riproduzione del virus: i trial potrebbero finire entro l'anno, e nel 2022 avere una pillola anti-covid. L'Unione Europea invece avvia una seconda azione legale contro AstraZeneca, poiché la società “non ha rispettato gli obblighi del contratto” e chiede la consegna, entro giugno, delle 90 milioni di dosi che sarebbero dovute arrivare alla fine del primo trimestre. C'è ancora discussione sul coprifuoco, Lega, Forza Italia e Italia Viva chiedono la revisione delle misure e riaperture, attraverso una verifica dei dati epidemiologici già da venerdì. Fra le richieste, centri commerciali aperti nel fine settimana e via libera a cerimonie e impianti sportivi attivi a partire dagli stadi.









E' di quasi 7000 l'incremento sui casi totali (6.946, su 286.428 tamponi effettuati); terapie intensive poco sopra quota 2000, in discesa (2.056, -102), così come i ricoveri ordinari, sotto i 15mila (14.937, -490). Salgono però i decessi, a 251 (123.282). L'Emilia Romagna va verso i 2 milioni di vaccini somministrati (1.980.768); sono 456 i nuovi positivi, per una incidenza alquanto bassa rispetto ai tamponi (25.380), dell'1,8%. Ancora in calo gli indicatori ospedalieri (186 terapie intensive, -1; 1.294 reparti Covid, -63). 12 i decessi, nessuno a Parma, Ferrara, Forlì-Cesena e a Rimini, dove i casi in più sono 32 (8 sintomatici). E mentre l'Arena di Verona annuncia che ospiterà fino a 6.000 spettatori durante il prossimo festival lirico, a Milano ha riaperto la Scala, dopo 200 giorni di stop, col pubblico. Un simbolo di ripartenza, come 75 anni fa, quando Toscanini diresse alla riapertura dopo i bombardamenti.