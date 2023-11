L'appello della Regione: il granchio blu sta distruggendo l’ecosistema del Delta del Po

“Purtroppo il Governo non ha ancora concesso l’emergenza nazionale o lo stato di crisi del settore per i territori di Goro e Comacchio” a causa “della devastazione provocata dal granchio blu all’ecosistema marino in tutta l’area del Delta del Po”. Così il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e l’assessore regionale all’Agricoltura e pesca, Alessio Mammi. Una mancata azione che impedisce alle imprese di sospendere i mutui, beneficiare di sgravi fiscali, oltre a non permettere di individuare una “strategia nazionale efficace, concreta e rapida”.

“Ci sono imprese cooperative e quindi famiglie - precisano Bonaccini e Mammi - che rischiano dai prossimi giorni di non portare a casa lo stipendio”, sottolineando che l'area del Delta del Po vive della produzione della vongola verace, “dove viene prodotto il 55% del pescato nazionale”.

Finora, viene evidenziato, la Regione ha messo a disposizione delle imprese di pesca e acquacoltura un milione di euro di indennizzi. Ma, continuano presidente e assessore, “è indispensabile avere in disponibilità gli indennizzi per le imprese di pesca e acquacoltura, messi dal Ministero dell’Agricoltura che ha la delega alla pesca”.

Ma non basta. “C’è bisogno di tutto l’impegno politico nazionale per prevedere misure speciali in questo momento di straordinaria criticità, per permettere alle imprese di ripartire, e per garantire un regime fiscale agevolato per chi ha subito questa tragedia e rischia di non alzarsi più”.