L'appello di Conte: "Chi ha a cuore il destino dell'Italia ci aiuti"

La crisi di governo in Italia si è trasferita in Parlamento. Oggi Conte ha parlato alla Camera, domani sarà il turno del Senato, dove la maggioranza è traballante e servono voti in più. E' l'appello del presidente del Consiglio ai cosiddetti “responsabili”, che lui chiama “volenterosi”, per sostituire nella maggioranza il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, che si è sfilato, ha sottolineato Conte, “durante una fase cruciale, con una pandemia in pieno corso”. Prova a rispondergli Ivan Scalfarotto, Italia Viva, che ha appena lasciato l'incarico di Sottosegretario agli Esteri, accusandolo di traccheggiare. E mentre Salvini lo attacca dicendo “Ormai vive su Marte, costruttori vuol dire poltronari”, nelle fila del suo partito c'è chi ricorre a espressioni colorite per spiegare quando il governo Conte bis se ne andrà.

Nel video gli interventi di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio; Ivan Scalfarotto, deputato Italia Viva; Claudio Borghi, deputato Lega