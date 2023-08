L'Emilia-Romagna in aiuto di piccole e medie imprese e professionisti dei territori colpiti

Gli interventi di Vincenzo Colla e Stefano Bonaccini

La Regione Emilia-Romagna parte con un provvedimento-ponte per aiutare le imprese dopo le alluvioni, in attesa del pieno riconoscimento dei risarcimenti. Accesso al credito a tasso zero per piccole e medie imprese e professionisti dei territori colpiti dall'alluvione. Gli interessi saranno abbattuti dalla Regione attraverso lo stanziamento di fondi propri per 2,7 milioni di euro, spiega l'assessore allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla. La misura è già stata decisa dalla Giunta nell'ultima seduta, inoltre sarà approvata in tempi straordinari un'altra legge per l'utilizzo degli oltre 50 milioni di euro giunti attraverso la raccolta fondi regionale: la metà per l'acquisto di veicoli in sostituzione di quelli distrutti o rottamati, l'altra metà per interventi urgenti di ripristino del patrimonio pubblico, in particolare scuole, impianti sportivi e settore cultura. Importante sarà l'incontro del 31 agosto col generale Figliuolo, commissario alla ricostruzione, col presidente Bonaccini e tutti i componenti del patto per il lavoro e per il clima, ossia sindaci, province, parti sociali.

Nel video gli interventi di Vincenzo Colla, assessore regionale Sviluppo economico e Lavoro, e di Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna