“L'otto sempre”: le iniziative di Rimini per la giornata internazionale della donna

l'intervista a Chiara Bellini

Un mese intero, dal 2 al 29 marzo, con rassegne di cinema, teatro, iniziative di riflessione per creare il giusto focus culturale e cementare consapevolezze. “L'otto sempre”, che significa nutrire di azioni quotidiane l'impegno per i diritti delle donne, è quest'anno dedicata in particolare alle donne afghane e iraniane. Obiettivo della Vicesindaca Chiara Bellini, tenere vivo il dibattito, insieme alla Casa delle Donne, alla Rete Donne Rimini e altre collaborazioni. Tra i segnali positivi il tasso di occupazione femminile che aumenta di mezzo punto percentuale attestandosi al 58,8% nel terzo trimestre 2022 (Istat).

A proposito di occupazione, tra le iniziative spicca - l'8 marzo - la premiazione in Comune delle imprenditrici riminesi che abbiano favorito le pari opportunità e il superamento del divario di genere. Il 7 marzo, invece, al centro l'educazione alla memoria presso il Museo della Città, con “Non posso fare diversamente”. La vita di Fernanda Wittgens tra solidarietà e arte, a cura di Patrizia Di Luca dell'Università di San Marino e Francesca Panozzo del MEB. Mentre per il 4 marzo una riconferma: torna la Camminata degli Uomini.

Nel video l'intervista a Chiara Bellini, Vicesindaca di Rimini.