L'Ue definisce le aree ad alto rischio Covid: per l'Italia c'è anche l'Emilia Romagna

La Commissione europea sta lavorando per capire se le case produttrici stiano consegnando altrove i vaccini destinati ai Paesi dell'Unione. Inoltre propone che tutti i viaggi non essenziali siano “fortemente scoraggiati finché la situazione epidemiologica non sia migliorata considerevolmente”. E a proposito di viaggi, l'Italia è tra i Paesi con alcune zone in “rosso scuro”, nuova colorazione per indicare aree europee ad alto rischio Covid. Tra queste, che potrebbero comportare l'obbligo di test e quarantena per viaggiare all'interno della stessa Unione, c'è anche l'Emilia Romagna, insieme a Veneto, Friuli Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano. Interviene l'assessore alla Sanità dell'Emilia Romagna Donini: “Si sta parlando di una ipotesi, e comunque la Regione è sotto la soglia dei 500 casi ogni 100mila abitanti indicata dalla Ue”.





L'Avvocatura dello Stato in Italia farà un esposto contro Pfizer, le cui dosi dovrebbero essere consegnate entro mercoledì, mentre domani sono attese le 66mila del vaccino Moderna, che oltretutto garantisce la sua efficacia anche contro le varianti inglese e sudafricana. A Varese inoltre trovato il primo caso di variante brasiliana in Italia. Il commissario per l'emergenza Arcuri prova a mantenere ottimismo: “Non perderei la speranza – ha detto – di raggiungere alla fine dell'autunno l'immunità di gregge”. Intanto si cerca di dare priorità ai richiami, sono oltre 100mila quelli somministrati finora in Italia.

Scende sotto quota 10mila (8.561) l'incremento sui casi totali, ma su 143mila tamponi, tra molecolari e test rapidi. Salgono i pazienti in terapia intensiva (2.421, +21) e i ricoverati negli altri reparti Covid (21.424, +115). Risalgono di nuovo i decessi, 420 in un giorno. In Emilia Romagna 1.164 i nuovi positivi (10.436 tamponi); lieve aumento di terapie intensive (222, +3) e di ricoverati per Covid (2.422, +39); 76 i decessi in Regione, 3 a Rimini, tra cui una donna di 38 anni di San Giovanni in Marignano (un'altra di 88, e un uomo di 77) e dove i casi in più sono 104 (70 sintomatici), tra cui uno di San Marino.

Nel mondo i casi di Covid si avvicinano ormai a 100 milioni. 2 milioni 129mila le vittime. Il numero più alto di contagiati è negli Stati Uniti, con 25 milioni: il presidente Biden ripristina il bando anti-Covid ai viaggiatori provenienti da Unione Europea, Regno Unito, Brasile e Sudafrica.