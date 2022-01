La Befana atterra in mimetica al Bufalini di Cesena, tanti regali per bambini e 1.500 euro

È arrivata ieri mattina nel reparto di Pediatria del Bufalini di Cesena la calza della Befana. È stata consegnata da una delegazione del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare di Cervia, insieme al Comandante, Colonnello Giacomo Zanetti. Al suo interno tanti gadget, portachiavi e matite brandizzate, da regalare ai bambini ricoverati. Presente anche un assegno da 1.500 euro, frutto della raccolta fondi promossa e partecipata da tutto il personale. Sono stati consegnati al Direttore del reparto Marcello Stella, alla coordinatrice infermieristica Alice Rasi e all’equipe presente.

Il Dott. Stella, in seguito a questo gesto di solidarietà, ha dichiarato: “Siamo estremamente grati al personale di un apparato militare dello Stato, che come noi in questi ultimi lunghi due anni di pandemia, si è trovato a dover operare in prima linea, per il trasporto dei pazienti affetti da Covid. Questa donazione è per noi una manna, perché contribuirà alla raccolta fondi che abbiamo promosso per l’acquisto di un nuovo ecografo per la Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica”.