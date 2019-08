La Guardia di Finanza sequestra 43mila prodotti non conformi alle norme sulla sicurezza

A Rimini sono stati sequestrati alla vigilia di Ferragosto, dalla Guardia di Finanza, 43.000 prodotti - in prevalenza orecchini, collane, bracciali - all'interno di un magazzino al dettaglio di articoli di bigiotteria, cancelleria e prodotti elettrici, situato nel centro storico e gestito da un cittadino cinese. Il sequestro delle Fiamme Gialle è scattato perché la merce è risultata non conforme alle normative italiana ed europea in quanto priva di etichette, informazioni sulla composizione, avvertenze d'uso e estremi del produttore.