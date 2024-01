La Lega presenta una proposta per consentire il terzo mandato ai governatori

Doppio incontro sulle candidature per le Regionali fra i vertici del centrodestra. La presidente del Consiglio Meloni e i leader di Lega e Fi Salvini e Tajani si sono incontrati a Palazzo Chigi nella tarda mattinata e poi di nuovo a pranzo. La tensione nel centrodestra riguarda anzitutto la Sardegna, al voto il 25 febbraio, dove la Lega insiste per il bis di Solinas mentre Fdi ha già scelto Truzzu. Il 10 marzo le elezioni in Abruzzo, mentre nel turno di primavera si rinnovano i governatori di Piemonte, Umbria e Basilicata insieme ai sindaci di 3.700 Comuni tra cui 6 capoluoghi di Regione a cominciare da Firenze e Bari. La lega, intanto, ha presentato in Parlamento una proposta di legge per consentire il terzo mandato dei presidenti delle Regioni.