La ministra dell'Interno Lamorgese: "Manifestazioni no vax non autorizzate, monitoriamo"

La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese è intervenuta per dire che “guardiamo con attenzione alle manifestazioni dei no-vax, che ricordo non erano autorizzate – sottolinea – Nessuna dittatura sanitaria – aggiunge – vaccinarsi è fondamentale per superare la pandemia: tutti i provvedimenti del governo sono stati presi per tutelare la salute pubblica, la vera libertà è andare dove si vuole senza danneggiare gli altri”, ha concluso. Anche la senatrice Segre definisce impossibili i paragoni tra la persecuzione ebraica e le disposizioni sui vaccini: “Follie – ha detto – gesti in cui il cattivo gusto si incrocia con l'ignoranza”.









E' di 3.117 l'incremento odierno, su neanche 90mila tamponi; 120 i ricoveri in più, e 4 terapie intensive, 22 le vittime. In Emilia Romagna la certificazione verde Covid-19 da oggi si può scaricare dal proprio fascicolo sanitario elettronico. Sono 469 i nuovi positivi, con oltre 4 milioni 800mila persone vaccinate, e 2 milioni 100 mila che hanno già completato il ciclo vaccinale. 4 le vittime, 11 i ricoveri in più, a Rimini i nuovi casi sono 56 (39 sintomatici).

Negli Stati Uniti il presidente Biden per ora mantiene le restrizioni ai viaggi in seguito ai timori per l'aumento dei casi di Covid e per la variante Delta. La città di New York intanto si avvia a chiedere l'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori pubblici dipendenti del municipio, l'annuncio ufficiale arriverà a breve dal sindaco de Blasio.