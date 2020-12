La neve avvolge il nord Italia, disagi sulle autostrade

La neve stamattina ha avvolto il nord Italia con conseguenti difficoltà per la viabilità. Milano e la Lombardia si sono risvegliate, stamani, ricoperte da un denso strato di neve fresca. Una leggera nevicata caduta nella notte ha imbiancato i tetti e le calli di Venezia, e precipitazioni più intense si sono verificate soprattutto nell'alta pianura e nella fascia collinare e pedemontana del Veneto.

Forti disagi alla viabilità nel Basso Piemonte a causa delle nevicate di queste ore. Code e rallentamenti sono segnalati, in particolare, sulla A26, in direzione del capoluogo ligure, all'altezza del bivio con la A7. Disagi anche sulla A6 Torino-Savona, dove è entrato in vigore il blocco dei tir sopra le 7,5 tonnellate diretti a Savona, che devono uscire a Carmagnola. Rischio gelo sulla A32 Torino-Bardonecchia.







Difficoltà per la neve anche in A10 nel tratto da Finale Ligure verso Savona. Autostrade per l'Italia segnala rallentamenti e code 'sino a Spotorno'. Nevica intensamente su A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il bivio per la A10 e la Diramazione Predosa-Bettole. Sulla A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Busalla e in A10 tra Celle Ligure e Savona. Più debole la nevicata sull'A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra la Predosa-Bettole e Romagnano Sesia e sull'A7 Milano-Genova tra Busalla e Genova Bolzaneto.