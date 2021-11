La Piramide fa subito 'sold out'

La riapertura del Cocoricò fissata al 27 novembre dopo tre anni di chiusura - tra il fallimento della precedente gestione e i risvolti legati all'emergenza Coronavirus - era l'evento da segnare, sul calendario, con un circoletto per gli appassionati della discoteca riccionese. E loro, gli appassionati, hanno risposto con entusiasmo: in una manciata di ore i biglietti messi in vendita per la grande rentrée sono andati subito esauriti. Messi in vendita online alle 19 di ieri, i ticket per entrare nel locale - circa 1.800 - sono stati polverizzati in pochissimo tempo a testimonianza dell'alto tasso di euforia raggiunto dal 'popolo' del 'Cocco'.







"Ci scusiamo con le migliaia di persone che non sono riuscite ad acquistare il biglietto dell'inaugurazione - ha scritto la direzione della discoteca romagnola sulla sua pagina Facebook -. Purtroppo le norme anti-Covid ci impongono una capienza del 50%. Nei primi giorni della prossima settimana sarà possibile acquistare il biglietto della serata di sabato 4 dicembre. Un grazie immenso - è la chiosa del post - per l'affetto che ci avete dimostrato". La struttura adagiata sulla collina di Riccione, debutterà il 27 rinnovata sia negli interni che negli esterni. Ammonta a 2 milioni l'investimento del nuovo patron del Cocoricò, Enrico Galli, già proprietario di un'altra storica discoteca riminese, l'Altromondo Studios.