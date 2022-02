La Regione Lazio sospende sperimentazioni sul vaccino Sputnik

Il conflitto ha effetti anche sul piano delle collaborazioni scientifiche. La Regione Lazio ha sospeso la collaborazione con l'Istituto Gamaleya che stava lavorando, insieme ai ricercatori dello Spallanzani, per la sperimentazione del vaccino Sputnik. Lo riporta Repubblica. La scienza deve essere al servizio della pace e non della guerra, dichiara l'Assessore alla Sanità. Con lo Spallanzani collabora anche San Marino. Proprio ieri il Comites ha consegnato al deputato della Lega Simone Billi le 515 firme raccolte per chiedere al governo italiano il riconoscimento del vaccino russo. Intanto, sul fronte Covid, in Italia cala la mortalità, le terapie intensive sono stabili all'8% e i reparti registrano un calo nell'occupazione attestandosi al 17%.

Sono 2.194 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, su 14.202 tamponi, prosegue il calo dei ricoveri e diminuisce il numero dei morti, nove registrati nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente in terapia intensiva sono 75 (-4), 42 non vaccinati, negli altri reparti Covid sono 1.393 (-14), età media 74,6 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 635 nuovi casi più 72 dell'Imolese, seguita da Reggio Emilia (255). I casi attivi sono 36.556 (-1.826), il 95,9% in isolamento a casa. I guariti sono 4.011.