La ruota panoramica torna a girare al porto di Rimini

Torna la ruota panoramica al porto di Rimini. Sono iniziati ieri pomeriggio i lavori per il ripristino della struttura che dovrebbero concludersi nella giornata di domani. Se non ci saranno intoppi l'inaugurazione è prevista per il 2 giugno.

Anche per questa attrazione, tra le ruote più grandi d'Europa con i suoi 55 metri d'altezza, saranno attivate le misure di sicurezza anti contagio: i clienti per salire dovranno mantenere la distanza di almeno un metro e su ogni cabina potranno accomodarsi solo famiglie o coppie di fidanzati.

La ruota rimarrà in allestimento fino alla fine di settembre.