La scarcerazione di Almasri compatta le opposizioni: "Meloni riferisca"

Mentre riferisce al Senato sulla stato della giustizia, annunciando riduzioni sull'arretrato delle cause civili, il ministro Nordio finisce sotto accusa per il caso della scarcerazione del comandante libico Almasri, arrestato domenica a Torino su richiesta della Corte penale internazionale. Per riportarlo a Tripoli è stato usato un aereo di Stato, “un'immagine umiliante”, l'ha definita il capogruppo del Partito Democratico Boccia. Le opposizioni riunite si ritrovano alla Camera per una conferenza congiunta, chiedono che Meloni faccia subito trasparenza su una vicenda opaca.

A Palazzo Chigi vertice di due ore tra i leader di maggioranza, c'è chi pensava arrivasse l'annuncio delle dimissioni di Daniela Santanchè, rinviata a giudizio, ma dal ministero del Turismo arriva solo la comunicazione della sua partecipazione a Gedda per la tappa del Vespucci. La seconda informativa del ministro dei Trasporti Salvini al Senato, dove insiste sugli attentati alla sicurezza dei trasporti, che hanno avuto, ha detto, un incremento del 25% di denunce, scatena anche il senatore Matteo Renzi.

Nel video gli interventi di Francesco Boccia, capogruppo senatori Partito Democratico; Lucio Malan, capogruppo senatori Fratelli d'Italia; Matteo Renzi, senatore Italia Viva