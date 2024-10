Le urla di Meloni al M5S: "Non abbiamo soldi da gettare, li avete sperperati tutti voi"

La corrispondenza di Francesca Biliotti

Le comunicazioni della presidente del Consiglio Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo offrono lo spunto per un confronto anche con le opposizioni. Ancora non si conoscono in dettaglio i sacrifici che richiederà il governo nella legge di bilancio, il Consiglio dei ministri si riunisce alle 20 per licenziarlo, insieme al Documento programmatico che invierà all'Europa l'ultimo giorno utile, ma intanto si parla anche di bilancio nelle comunicazioni fatte dalla presidente del Consiglio Meloni, ricevuta poi al Quirinale come di consueto, che ha risposto in maniera veemente al Movimento 5 Stelle che l'accusava di gettare soldi.

Meloni ha chiesto responsabilità a tutti, soprattutto nel sostenere il ministro Fitto come vicepresidente esecutivo di Ursula von der Leyen con le responsabilità della Coesione e del Pnrr, per lei deleghe di peso, ma c'è chi non la pensa così. Meloni ha elogiato la sua politica di contrasto all'immigrazione, “Italia esempio per altri Paesi” ha detto, ma l'apertura dei centri in Albania non convince. Meloni ha poi annunciato una sua missione in Libano, mentre il ministro Tajani andrà in Israele, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, riferirà giovedì alle Camere sulla vicenda della missione Unifil.

Nel video gli interventi in Senato di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e di Stefano Patuanelli, capogruppo senatori Movimento 5 Stelle