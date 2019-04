"Leonardo - la natura, l'acqua e il mare" al Museo della Marineria di Cesenatico

Per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci il centro culturale ambientale della Lega Navale Italiana ha promosso il progetto "Leonardo: la natura, l'acqua e il mare" allo scopo di approfondire e divulgare gli studi leonardiani su questo tema. Workshop organizzato al Museo della Marineria di Cesenatico e da sabato 6 a domenica 14 aprile sarà aperta al pubblico anche una mostra sul mito di Leonardo.

Il programma del convegno ha come obbiettivo quello di indagare alcuni aspetti dell'interesse di Leonardo in tema acquatico e marittimo. Anche la mostra intende evidenziare nell'opera di Leonardo gli scritti, disegni, appunti, legati alla natura all'acqua ed al mare. In senso generale cerca di raccontare non solo il Rinascimento ma anche tutte le epoche successive. Leonardo non ha ristretto il campo dei suoi studi nei limiti di una branca della scienza, ma in modo versatile ne ha approfondito le varie discipline. È per questo che dopo 500 anni continua ad essere un punto di riferimento.

La mostra, patrocinata dal Mibac e Miur (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) dopo l'allestimento a Cesenatico proseguirà in modo itinerante e in particolare sarà a bordo delle navi scuola Amerigo Vespucci e Palinuro durante le crociere di allestimento.





Nel servizio le interviste a Davide Gnola, direttore del Museo della Marineria di Cesenatico e Luigi Valerio, direttore CCA (centro culturale ambientale)