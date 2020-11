Lombardia, Piemonte e Calabria passano in zona arancione; Liguria e Sicilia in area gialla

E' atteso per domenica il Decreto della presidenza del Consiglio, con le nuove fasce per le Regioni. Intanto il ministro della Salute Speranza dispone che dal 29 novembre Calabria, Piemonte e Lombardia passino in zona arancione, mentre Liguria e Sicilia vanno in area gialla. In una ulteriore ordinanza, lo stesso ministro conferma, ma solo fino al 3 dicembre, le vigenti misure restrittive per Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana. L'Istituto di Sanità fa presente che nel periodo tra il 4 e il 17 novembre l'indice di trasmissibilità Rt è di poco superiore a 1, dunque il contagio è tuttora in fase di crescita ma sta calando, e in 4 Regioni è inferiore a 1, quindi è in atto una diminuzione significativa della trasmissibilità.





Questa settimana, prosegue il monitoraggio dell'Iss, per la prima volta da varie settimane si osserva una diminuzione nell'incidenza dei casi Covid a livello nazionale. Tuttavia, è la conclusione, si conferma la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone. E mentre si discute sulla scuola, e i più definiscono “irrealistica” l'ipotesi di aprirla la domenica, la Cei annuncia che a fine anno non si farà la tradizionale Marcia della Pace. L'incremento sui casi totali odierno è di 28.352, su oltre 220mila tamponi. Tantissimi i guariti, 35.467, ma ancora tantissime anche le vittime, 827, per un totale che ha già superato i 53mila (53.677). Diminuiscono ancora le terapie intensive, di 64 unità (3.782), di 354 i ricoverati con sintomi (33.684).