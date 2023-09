Lorenzo Cagnoni, il cordoglio di aeroporto e albergatori Rimini: "Uomo di fatto e azioni"

Con la morte di Lorenzo Cagnoni "mancherà a Rimini e alla Romagna tutta un grande protagonista, un uomo che ha saputo con temperamento ed intelligenza interpretare quel territorio che lo ha visto partecipe ed artefice di crescita e di sviluppo, animato da ideali e creatore di progetti fino all'ultimo". Così, in una nota, i vertici di Airiminum, la società di gestione dell'aeroporto "Fellini" di Rimini e San Marino, ricorda, il presidente di Ieg-Italian Exhibition Group, scomparso oggi all'età di 84 anni. "Come Airiminum - si legge in una nota - abbiamo, nel corso degli anni, trovato in lui capacità di confronto sul modello di sviluppo del territorio e sempre gli abbiamo riconosciuto una visione ed una competenza eccezionali". E un pensiero a Cagnoni viene rivolto anche dalla presidente di Federalberghi Rimini, Patrizia Rinaldis. "Quello che ho sempre ammirato di lui - osserva in un comunicato: l'uomo di poche chiacchiere ma di fatti e azioni. Se Rimini è un polo fieristico congressuale tra i più importanti d'Europa è grazie alla sua intelligenza e polso di ferro. Ha saputo tenere unite le varie anime della città anche nei momenti più difficili - conclude - con lungimiranza e sapendo guardare sempre oltre l'ostacolo".