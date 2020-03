Lotteria scontrini, prima estrazione il 7 agosto

Appuntamento il 7 agosto per la prima estrazione della lotteria degli scontrini, il concorso a premi collegato al nuovo "scontrino elettronico". Ad annunciarlo una nota congiunta del ministero dell'Economia, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Sogei e Agenzia delle Entrate. Dall'1 luglio 2020, tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia potranno partecipare con un acquisto a partire da a 1 euro ed esibendo il loro codice lotteria. Per ottenere il codice basterà inserire il proprio codice fiscale nell'area pubblica del "portale lotteria" disponibile dalle ore 12 del 9 marzo