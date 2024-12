Malattia Congo, in corso riunione tecnica ministero-Iss

E' in corso una riunione tecnica al Ministero della Salute con i rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanita' per fare le valutazione sulla situazione che si e' verificata in Congo con una malattia ancora non diagnosticata, alla luce anche del caso sospetto importato e segnalato a Lucca.

I Nas hanno ritirato stamani i campioni del paziente ricoverato nell'ospedale San Luca di Lucca, già dimesso e guarito, che presentava sintomi influenzali potenzialmente riconducibili alla malattia che sta colpendo una regione del Congo. E' quanto si apprende da fonti sanitare. I campioni prelevati verranno analizzati dall'Istituto Superiore della Sanità.