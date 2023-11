Malore in mare, muore Tenente Colonnello della GdF di Rimini

Si è sentito male mentre era in mare a fare kitesurf, il Tenente Colonnello del Guardia di Finanza Roberto Russo, comandante del Nucleo di polizia economico finanziaria del comando provinciale di Rimini. Il militare - 40 anni, originario di Acireale (Catania) -, è morto ieri sera in ospedale. Intorno alle 13 di ieri mattina, Russo è stato trovato riverso in acqua da un bagnino di salvataggio (anch'egli surfista) all'altezza del bagno 60 di Rimini. Il soccorritore lo ha quindi portato a riva praticandogli da subito le manovre cardio respiratorie. Successivamente è stato trasferito d'urgenza in ospedale ma per il Tenente Colonnello non c'è stato più nulla da fare: è deceduto intorno alle 21.