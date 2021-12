Maltempo da nord a sud: valanga sull'Appennino, crolla un ponte in Sicilia

@vigilidelfuoco

Il maltempo sta flagellando l'Italia. Valanga sull'Appennino Pistoiese in Val Sestaione, presso Abetone (Pistoia). Non risultano feriti. Intanto, due pescherecci hanno fatto naufragio mentre cercavano di arrivare al porto di Cagliari. I marinai sono stati salvati. Sempre per il maltempo a Ischia frana un costone nel comune di Barano. Chiusa una strada ed evacuata una casa. Crolla un ponte nel trapanese. Chiusa la Statale 187. Marche in tilt per la neve. Allerta in Campania. Disagi in tutta la penisola per ritardi di treni e circolazione delle auto difficile in molte regioni.