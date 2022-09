Maltempo: E-R, oltre 300 volontari in aiuto nelle Marche

Sono stati oltre 300 i volontari della Protezione civile dell'Emilia-Romagna impegnati, dal 16 settembre - per concludere la loro attività giovedì 29 - a Ostra, nell'Anconetano, uno dei territori più colpiti dall'ondata di maltempo che ha interessato le Marche nelle scorse settimane. Nel dettaglio, nell'arco di questo periodo, si sono avvicendati su quattro turni, l'ultimo dei quali iniziato ieri, 309 volontari. "Desidero ringraziare tutti i volontari, che ancora una volta hanno risposto immediatamente alla richiesta d'aiuto, operando insieme ai tecnici dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, al servizio dei territori colpiti e della cittadinanza per un ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile -osserva l'assessore regionale Irene Priolo, che oggi si è recata in missione a Ostra dove ha incontrato la sindaca Federica Fanesi e Stefano Aguzzi, assessore regionale delle Marche alla Protezione civile -. L'attività svolta - aggiunge - è di fondamentale supporto ai cittadini, al mondo produttivo e alla ripresa dei servizi pubblici, a partire dalle scuole. Mercoledì bambine e bambini della Primaria 'Don Morganti' di Pianello di Ostra potranno tornare sui banchi - conclude Priolo rivolgendosi ai volontari - ed è grazie al prezioso lavoro che avete svolto. La vostra presenza è un patrimonio prezioso e indispensabile per la sicurezza delle nostre comunità".