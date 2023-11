Maltempo, in Toscana danni per mezzo miliardo

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emesso un allerta meteo nella quale annuncia che si prevede un'attenuazione dei fenomeni durante la giornata di lunedì 6 novembre. Nelle zone montane saranno ancora possibili localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti.

Vento forte nelle Marche con raffiche anche fino a 90 km in particolare nelle zone dell'entroterra. Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco per piante, rami e alberi caduti a terra, mentre ha creato meno problemi la pioggia caduta a tratti.

La situazione più difficile in Italia resta quella registrata in Toscana: sono saliti a 3.851 gli interventi portati a termine dai Vigili del fuoco per soccorsi alla popolazione e per far fronte ai danni causati dall'ondata di maltempo. Per "le forti piogge della notte che hanno comportato anche nelle zone già alluvionate ulteriori accumuli importanti, ci sono stati nuovi distacchi di corrente elettrica. Circa 16.000 le utenze disalimentate", scrive il governatore toscano Eugenio Giani. "La prima quantificazione dei danni ci portava a parlare di 250-300 milioni ma" in base alle segnalazioni che ci hanno fatto i sindaci "già vedo in mezzo miliardo la cifra degli interventi che dovranno essere fatti" - ha aggiunto Giani a margine di una conferenza stampa con l'assessore regionale alla protezione civile Monia Monni.