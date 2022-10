Maltratta e picchia gli anziani genitori, 46enne arrestato dai Carabinieri

Un riminese di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri di Bellaria Igea Marina (Rimini) per aver picchiato, minacciato e insultato gli anziani genitori. Già condannato per lo stesso reato, l'uomo - secondo le indagini coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi - affetto da etilismo cronico, avrebbe picchiato l'anziana madre al capo e costretto il padre, totalmente invalido, a barricarsi in camera impaurito. Situazione ben nota anche ai vicini di casa che all'ennesimo scatto d'ira dell'uomo, sentendo le urla provenire dall'appartamento degli anziani coniugi, hanno allertato i carabinieri. Per il 46enne, difeso dall'avvocato Katia Gerboni, il gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, ha disposto la misura cautelare in carcere.