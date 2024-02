Manganellate a Pisa, Piantedosi alla Camera: "No a processi sommari sulla polizia"

Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, e di Matteo Mauri, deputato Partito Democratico

L'informativa del ministro Piantedosi a Montecitorio arriva il giorno dopo le parole della presidente del Consiglio, intervenuta per la prima volta dopo le manganellate della polizia sugli studenti a Pisa, sulle quali c'è stato anche il richiamo del presidente della Repubblica Mattarella, per dire che “può diventare molto pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la propria incolumità per garantire la nostra”. Concetto ribadito anche dal ministro dell'Interno. Ha raccontato cosa accaduto a Pisa, con la manifestazione fatta senza avvisi alla Questura, e con ripetuti tentativi di sfondamento verso zone sensibili, ha detto, con spinte, calci e sputi. Non ha fatto riferimenti al fatto che la dirigente del reparto mobile di Firenze sia stata trasferita, ma poi ha voluto puntualizzare. Alle accuse di voler strumentalizzare la vicenda risponde il Partito Democratico. Il deputato ricorda poi il disegno di legge a prima firma proprio di Piantedosi che arriverà in Parlamento, siamo disposti a collaborare, premette, ma c'è qualcosa che proprio non va.

