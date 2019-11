Manovra 2020: raddoppiano le risorse per proteggere l'ambiente

Saranno circa 4,5 i miliardi - quasi il doppio rispetto a quelli dello scorso anno - messi a disposizione nella Manovra 2020 per la protezione dell'ambiente. Si parla dunque dello 0,8% della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. Gli investimenti maggiori - da quanto si evince dall'“Ecobilancio”, allegato alla Manovra – serviranno per contrastare il dissesto idrogeologico (che ha causato più di 400 morti negli ultimi 18 anni) e per finanziare il Green New Deal.

Il nuovo Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, istituito con la Manovra, sarà dedicato a economia circolare, riduzione delle emissioni e decarbonizzazione. Si tratta di circa 22,3 miliardi in 15 anni, dal 2020 al 2034. Se non utilizzati entro due anni gli stanziamenti saranno revocati e dedicati ad altri progetti. Ogni anno entro metà settembre andrà fatta una relazione sull'utilizzo dei fondi.