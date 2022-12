Manovra, è stallo in commissione Bilancio, parte dell'opposizione abbandona i lavori

C'è chi abbandona del tutto i lavori in commissione Bilancio, come il gruppo di Italia Viva e Azione, per Marattin “la maggioranza non approva nemmeno i suoi emendamenti, perché? - si chiede – perché non si stanno concordando neanche tra di loro”. In manovra prima la rinuncia alla soglia minima per il Pos, che dunque si continuerà a usare per qualsiasi cifra di spesa, ma anche lo stralcio delle cartelle esattoriali fino a mille euro, che slitta di due mesi. E quando filtra la notizia di un emendamento inserito all'ultimo minuto, per creare uno scudo penale per gli evasori fiscali, il M5S ha annunciato barricate, e anche il Pd avrebbe fatto saltare il banco. Ma poi tutto è rientrato, ha annunciato la stessa capogruppo dei Democratici, che comunque sollevava diverse questioni. Il presidente della commissione Cultura Federico Mollicone invece annuncia che il bonus per i diciottenni potrà arrivare a mille euro: in manovra, il meccanismo combina due criteri, il tetto Isee fino a 35mila euro e il voto alla maturità. Se viene soddisfatto uno solo dei criteri si prenderanno 500 euro, mille con tutti e due. La ministra del Lavoro Calderone intanto annuncia: raggiunti tutti i target del ministero per il 2022.

Nel video le interviste a Debora Serracchiani, capogruppo deputati Partito Democratico, e a Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro