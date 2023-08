"Formarsi per crescere" era il titolo del panel organizzato dall'Intergruppo per la Sussidiarietà: al termine, i deputati Maurizio Lupi e Ettore Rosato hanno parlato della prossima manovra finanziaria, alla luce di quanto dichiarato ieri dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti proprio al Meeting, ossia che sarà una manovra complicata e non potrà contenere tutto.

Nel video le interviste a Maurizio Lupi, deputato Noi Moderati, e a Ettore Rosato, deputato Azione-Italia Viva