Manovra in Italia, superato lo stallo, giovedì in Aula per il voto di fiducia

Francesca Biliotti ha sentito Roberto Pella e Antonio Misiani

La manovra italiana arriva in Aula alla Camera domani mattina, atteso per venerdì il voto di fiducia. L'ennesima maratona notturna in commissione Bilancio ha portato consiglio, lo stallo è stato superato e il testo è pronto per essere portato in Aula, annuncia il relatore di maggioranza, il deputato Pella. Saranno due i voti, uno alla fiducia, l'altro al testo della manovra. Pella smonta la polemica sull'emendamento “fantasma”, lo scudo penale per gli evasori fiscali, che l'opposizione sostiene invece di aver bloccato.

Nel video le interviste a Roberto Pella, deputato Forza Italia (relatore di maggioranza), e a Antonio Misiani, senatore Partito Democratico