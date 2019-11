Manovra: inizia oggi il percorso parlamentare. Il Governo apre a modifiche

Al via oggi, in Senato, il percorso parlamentare della legge di bilancio. Non si fermano intanto le polemiche sulle nuove tasse, anche se il Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha aperto a modifiche pur a saldi invariati. E continua lo scontro tra Renzi e gli altri partiti della maggioranza, che lo accusano di fare il gioco dell'opposizione. No secco, di Gualtieri, sullo slittamento del taglio del cuneo fiscale, chiesto da Italia Viva. Il leader 5 Stelle Di Maio, intanto, difende la "svolta ecologista" della plastic tax e rilancia sulle chiusure domenicali dei negozi. Il Premier Conte, in serata, vedrà i sindacati.