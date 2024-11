SAN MARTINO DEI MULINI Marecchiese: 17enne in scooter urta vettura. Ricoverata al Bufalini di Cesena

Marecchiese in tilt giovedì sera per l'incidente stradale accaduto poco dopo le 18. all'altezza di San Martino dei Mulini. Una 17enne in sella al suo scooter che procedeva verso Villa Verucchio, ha tenta un sorpasso, in un'ora particolarmente trafficata per l'uscita dal lavoro, e ha urtato lo specchietto di una vettura che sopraggiungeva in senso opposto. Nell'impatto la ragazza ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra e riportando diverse contusioni.

Sul posto il 118 che ha soccorso la minorenne per poi trasferirla in prognosi riservata al Bufalini di Cesena. Per consentire i rilievi del caso, la Polizia Locale ha chiuso la strada in entrambe le direzioni, causando grosse difficoltà alla circolazione: deviato il traffico lungo le vie interne.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: