Mariastella Gelmini

La ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini ospite della Terrazza Dolce Vita al Grand Hotel di Rimini, salotto culturale di Giovanni Terzi e Simona Ventura, per parlare anche delle prossime elezioni politiche: "Io ci sarò - ha detto nell'intervista di Rossella Rappocciolo - convintamente, con Azione e con Carlo Calenda. Non è tempo di slogan, propaganda ed estremismo, ma di azioni concrete".

Nel video l'intervista a Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari Regionali