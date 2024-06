Matteo Ricci (Pd): "Prepariamoci a una manovra correttiva lacrime e sangue"

Nel video l'intervista a Matteo Ricci, sindaco di Pesaro

L'importo della social card “Dedicata a te” sale da 460 a 500 euro per le famiglie con redditi bassi e figli a carico. Vale per l'acquisto di beni alimentari e non solo. “Non è una ricottina, ma un intervento massiccio contro il disagio sociale, che col governo Meloni è diminuito”, sostiene convinto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. La distribuzione partirà da settembre, ma secondo l'opposizione stride, allora, l'annunciata stretta ai fondi del Pnrr nei confronti degli enti locali che più di altri ne hanno fatto richiesta, spiega il sindaco di Pesaro, e candidato europeo del Partito Democratico, Matteo Ricci. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha finora escluso la manovra correttiva e il leader del suo partito, Matteo Salvini, si è anche affrettato a smentire le voci per cui sarebbe in procinto di lasciare lo scomodo ministero in vista di un nuovo incarico a Bruxelles.

