Maxi incidente in A14: una ventina i veicoli coinvolti

Questa mattina si è verificato un grave incidente lungo il tratto riminese dell’autostrada A14. L’incidente, avvenuto intorno alle 9 sulla corsia nord prima del casello di Rimini sud, ha coinvolto circa venti veicoli, compreso un camion. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e ambulanze per soccorrere i feriti.

Il traffico ha subito forti rallentamenti, con lunghe code verso Bologna. Autostrade per l’Italia segnala attualmente due chilometri di coda; la circolazione è limitata alla corsia di sorpasso, mentre le altre due corsie restano chiuse per via dei veicoli incidentati.