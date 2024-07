Meeting, a Roma la presentazione del programma della 45esima edizione

Nel video Bernard Scholz; Antonio Tajani e Maria Bianca Farina

Democrazia e pace, la via del dialogo. Sono i binari sui quali il Meeting vedrà correre questa 45esima edizione. Inaugurazione con il Patriarca di Gerusalemme dei Latini, Pierbattista Pizzaballa, sul tema “Una presenza per la pace”, la ricerca dell'essenziale sarà declinata su più dimensioni Tanti ospiti: rappresentanti della società civile, imprenditoria e finanza, con il Presidente di Bankitalia Panetta, mondo accademico e giudiziario – ci sarà il Presidente della Corte Costituzionale Barbera - e in Ambasciata il vice presidente del CSM Fabio Pinelli si sofferma sul ruolo dei magistrati “chiamati a privilegiare la dimensione del servizio a quella del potere”.

Tante le istituzioni italiane ed europee, invitata la premier Meloni, tanti ministri, a partire da Salvini e Tajani: da anni ospite del Meeting, l'appello a disinnescare la catena d'odio Rilevanti le cifre: 140 convegni con 450 relatori, 14 mostre e 17 spettacoli. 3000 volontari nei 120mila metri quadri in Fiera: tornano il Villaggio Ragazzi Yoga e la Cittadella dello sport. Crescono le aziende e gli enti partner.

