Meeting Rimini: presentato il manifesto della 45esima edizione

Nel video, l'intervista al Presidente del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli, Bernard Scholz.

“Se non siamo alla ricerca dell'essenziale, allora cosa cerchiamo?” E' il titolo - ripreso dal romanzo di Cormac McCarthy “Il passeggero” - e attorno a questo interrogativo ruoterà il Meeting, a Rimini dal 20 al 25 agosto prossimi. La 45esima Edizione prende forma, a partire dal suo manifesto, che rende in grafica la tensione all'essenziale: “L'essenziale è un punto sorgevo, da una parte – spiega il Presidente del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli, Bernard Scholz -; è un punto d'arrivo, dall'altra. E questa dinamicità dell'essenziale spero che venga visualizzata bene in questo manifesto”. Una domanda che impegna la persona nella sua totalità, e la ricerca dell'essenziale – dice ancora Scholz – è decisiva per affrontare in modo costruttivo le grandi sfide di oggi”. Già si lavora al programma, che vedrà centrali i temi dell'educazione dei giovani e della pace.

“Dobbiamo chiederci che cosa veramente vogliamo tramandare alle future generazioni; cosa vuol dire educare oggi; cosa vuol dire dare ai ragazzi la certezza di poter affrontare un futuro che è pieno di incognite. Cosa dobbiamo guardare per creare un mondo del lavoro veramente dignitoso; per superare la disuguaglianza che sta crescendo e, non per ultimo, cosa possiamo dirci rispetto ai grandi conflitti mondiali che stanno crescendo, che stanno raggiungendo un livello di atrocità che pensavamo superata”.

Come sempre al Meeting, dibattiti e convegni, le testimonianze e il filo conduttore della bellezza, dietro le mostre, nella musica e nell'arte “Avremo una mostra su Cormac McCarthy - che è l'autore del quale abbiamo preso il titolo - avremo mostre sull'arte. Come tutti gli anni, cerchiamo di rendere presente che la bellezza è un aspetto essenziale della vita, perché la bellezza ci dà la possibilità di rigenerarci, di guardare ciò che è veramente importante nella vita”.

