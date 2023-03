“Meloni appesa”, forte condanna dalla senatrice Spinelli e da FdI Riccione

Immediate le reazioni di sdegno davanti alla scritta “Meloni appesa”, apparsa sul cavalcavia di via Veneto a Riccione. Solidarietà al premier dal coordinatore di Fratelli d’Italia Riccione, Stefano Paolini, che a nome di tutto il direttivo, chiede all’Amministrazione di dissociarsi.

“Un episodio vergognoso e indegno” per la senatrice di Fratelli d'Italia, Domenica Spinelli, che invita gli autori del gesto “a studiare le regole del rispetto per la vita e le Istituzioni” – scrive la Spinelli. “Non ci spaventa chi pensa di fomentare un clima di violenza per attaccare il governo. Un vergognoso biglietto da visita – aggiunge - per il Presidente del Consiglio atteso a Rimini il 17 marzo.