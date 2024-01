Meloni-Bonaccini firmano l'accordo sul Fondo Sviluppo e Coesione: investimenti per 600 milioni

Ambiente, mobilità e rigenerazione urbana; stop al consumo di suolo e prevenzione del dissesto idrogeologico; ma anche giovani, guardando alle infrastrutture per la ricerca e l’alta formazione d’eccellenza, come all'edilizia universitaria. Non manca lo sport, mirando ad adeguare l'impiantistica. La premier Giorgia Meloni e il Governatore Stefano Bonaccini firmano il nuovo Accordo sul fondo sviluppo e coesione: porterà alla Regione investimenti per 600 milioni di euro. La sottoscrizione dell’intesa alla presenza del ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto. Alla presenza anche del Sindaco Matteo Lepore e il Prefetto Attilio Visconti Il programma di interventi sarà condiviso con l’Assemblea legislativa e il Patto per il Lavoro e per il Clima.

“Un lavoro di squadra che coinvolge tutti i livelli istituzionali e che porta risultati concreti ai cittadini di tutte le regioni italiane – dice la Meloni -. La regione Emilia-Romagna è la settima regione a firmare con il Governo l'accordo di coesione. Ma noi arriveremo in tutte le Regioni italiane. La Regione Emilia Romagna è la prima regione del 2024, ma questo percorso coinvolge tutti i cittadini italiani e arriva al termine di un lavoro complesso, lungo, che il Governo ha fatto del quale devo ringraziare soprattutto il Ministro Fitto”

“Io ho stressato il Ministro Fitto – prosegue Bonaccini - perché noi eravamo pronti da un anno, con un accordo che noi - come siamo fatti in Emilia-Romagna, abbiamo condiviso con i Sindaci di qualsiasi colore politico e con tutte le parti sociali della nostra Regione. Oggi è una firma importante: sono circa 600 milioni di euro che vengono a finanziare o co-finanziare importantissimi progetti. E, come diceva la Presidente Meloni - non è una dispersione di rivoli, migliaia di rivoli che poi servono a poco, ma progetti strategici. Noi siamo una Regione, che solitamente i vari Governi che si succedono assegnano come la più capace, o tra le più capaci, di spendere tutti i fondi europei che vengono assegnati. Noi questo ancora una volta siamo certi di poterlo dimostrare, di fronte ad una bassa crescita del Paese sugli investimenti, che possono essere un volano determinante per l'economia. Ed è esattamente quello che noi proveremo a fare”.

Nel video, un estratto dall'intervento della premier Giorgia Meloni e l'intervista al Governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini