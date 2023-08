Meloni domani a Caivano: "Se lo Stato viene percepito distante, ci deve essere"

Giorgia Meloni

La presidente Meloni sarà domani a Caivano, ha annunciato don Patriciello, dove due cuginette, appena tredicenni, sono state violentate da un gruppo di adolescenti. “Se lo Stato viene percepito come distante, ci deve essere”, ha commentato Giorgia Meloni in una lunga intervista rilasciata al Sole 24 Ore dove ha toccato numerosi temi, compreso quello delle privatizzazioni, non escluso dal ministro dell'Economia Giorgetti, ma per quanto riguarda i porti, ha puntualizzato la presidente, “non è all'ordine del giorno”. Da ieri sera Marcello De Angelis non è più il responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio. Il dirigente, con un passato nell'estrema destra e da settimane al centro di polemiche per aver disconosciuto la matrice fascista della strage di Bologna, dichiarando innocenti gli autori Mambro, Fioravanti e Ciavardini, ha rassegnato le dimissioni, incassando anche il ringraziamento del presidente Rocca, “per aver messo al riparo l'istituzione che presiedo – scrive – dalle inaccettabili strumentalizzazioni di queste settimane”. “Ottima notizia – commenta l'associazione familiari delle vittime – ha aspettato anche troppo”.

Nel video l'intervento di Manlio Messina, deputato Fratelli d'Italia