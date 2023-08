Meloni: "Il lavoro povero ci interessa, ma è materia vasta"

E' un tema che ci interessa, quello del lavoro povero, assicura Giorgia Meloni che ieri ha ricevuto le opposizioni compatte, ad eccezione di Italia Viva di Matteo Renzi che si è sfilato dalla proposta di introdurre per legge un salario minimo di 9 euro lordi l'ora. Ma la materia è complessa, ammonisce la presidente. Il Cnel è necessario per verificare le eventuali coperture nella prossima legge di bilancio, spiega la presidente, ma la mossa non entusiasma l'opposizione.

Nel video le interviste a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle