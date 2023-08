Meloni: "Sarà un autunno impegnativo per l'Italia"

Dal suo buen retiro pugliese, la presidente Meloni prevede che sarà “un autunno molto impegnativo e importante per l'Italia”, dice in una intervista al Nuovo Quotidiano di Puglia. Regione nella quale tornerà presto, dice: sarà infatti la sede scelta dal governo per il G7 2024. Intanto c'è la questione del caro benzina da risolvere, nei giorni scorsi in autostrada toccati picchi di 2,7 euro al litro per la verde. Oggi il prezzo medio è 2,019, il gasolio sfiora i 2 euro mentre il Gpl è a 0,842. Maggioranza e opposizione si rimpallano le responsabilità. Intanto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini promette che “nessuna delle opere immaginate nel Pnrr dall'attuale governo verrà cancellata. Al massimo – puntualizza – saranno finanziate con altri fondi per rispettare gli accordi con l'Europa e assicurare la realizzazione dell'infrastruttura”. E insiste sul ponte sullo Stretto: “Porterà benefici a tutto il Paese – assicura – e almeno 100mila posti di lavoro solo nel Sud. È quindi ridicolo – conclude – accusare il ministero di scarsa attenzione per il Mezzogiorno”.

Nel servizio gli interventi di Tommaso Foti, capogruppo deputati Fratelli d'Italia, e di Filippo Scerra, deputato Movimento 5 Stelle