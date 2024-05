Meloni: "Stoltenberg? Consiglio maggiore prudenza"

'Non so perché Stoltenberg dica una cosa del genere. Bisogna essere molto prudenti. Sono d'accordo sul fatto che la Nato deve mantenere la sua fermezza, non deve dare segni di cedimento. Sono molte le dichiarazioni discutibili. Ricordo Macron. Io consiglio maggiore prudenza. È importante che la Nato continui a mantenere il sostegno all'Ucraina per raggiungere la pace', ha detto la premier Meloni ospite di In mezz'ora su Rai3 sulle parole del segretario generale della Nato sulla revoca del divieto di usare armi occidentali per colpire in Russia. L'ex presidente russo Medvedev avverte che 'colpire i nostri obiettivi da parte degli americani significa iniziare una guerra mondiale'. 'Stoltenberg si scusi, rettifichi o si dimetta. Non può parlare a nome nostro', dice il leader della Lega Salvini.