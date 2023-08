Meteo: allarme per ondata di calore, mercoledì bollino rosso in 17 città

Nuovo record negativo per l'Italia sul fronte del clima: in Piemonte registrato lo zero termico a 5.328 metri. In media, in estate, sulle Alpi un valore di questo tipo si misura a 3.800 metri. Tra le aree a cui i meteorologi e gli studiosi guardano con più attenzione c'è la Marmolada. Si parla, infatti, di caldo record e di nuove massime in arrivo: sulla cima lunedì 21 agosto sono stati toccati i 14,3 gradi. Il giorno prima a Punta Penia - a oltre 3.300 metri - si era arrivati a 14 gradi.

E ci attendono nuovi giorni di caldo: almeno fino a venerdì sole in tutta Italia. Bollino rosso in 17 città per mercoledì 23 agosto.