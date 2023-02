Migranti: annullato l’approdo a Pesaro dei migranti. Ricci "Eravamo e rimaniamo pronti"

Il Ministero annulla l’approdo a Pesaro della ONG Sea Eye 4. «Eravamo e rimaniamo pronti, l’approdo in porti lontani è irrazionale e disumano» ha commentato il sindaco. «Noi eravamo e rimaniamo pronti per una accoglienza seria e diffusa. Spero che abbiamo deciso di far attraccare la nave in un porto più vicino e sicuro», ha detto Matteo Ricci sulla decisione del Ministero di annullare l’approdo a Pesaro della barca ONG Sea Eye 4. «È disumano – continua - tenere in nave bambini e persone in condizioni psico-sociosanitarie precarie per tanti giorni e migliaia di chilometri. L’approdo in porti lontani è irrazionale».