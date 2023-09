Migranti, von der Leyen a Lampedusa: "decidiamo noi chi entra, non gli scafisti"

A Lampedusa, con altri centosessanta migranti sbarcati nella notte e altre centinaia in arrivo, Ursula von der Leyen è oggi sull'isola, insieme al premier Meloni. "Stiamo facendo il possibile", ha detto il presidente del Consiglio, cercando di rassicurare un gruppo di cittadini. "Qui è in gioco futuro dell'Europa, bisogna fermare le partenze illegali. Serve un maggiore coinvolgimento dell'Onu", ha dichiarato poi in conferenza stampa. "Continuo a dire che di fronte ai flussi non risolveremo mai il problema parlando di redistribuzione. L'unico modo di affrontare seriamente il problema è fermare le partenze illegali", ha continuato la premier. Sulle migrazioni illegali, "servono soluzioni serie, complesse, durature e che tutti lavorino nella stessa direzione", ha aggiunto Meloni.

"I migranti sono una sfida europea, serve una risposta europea", ha affermato la presidente della Commissione Ue. "Decideremo noi chi entra in Ue, non i trafficanti di esseri umani o gli scafisti". Solidarietà dalla Francia, con il presidente Macron che ha detto come sulla questione migranti sia solidale con l'Italia e voglia "rafforzare la cooperazione" a livello Ue.