Minaccia passanti con pistola scacciacani sul lungomare Rimini

Ubriaco alla guida e con una pistola scacciacani in mano ha seminato il panico venerdì sera sul lungomare di Rimini, ma è stato subito rintracciato e denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Rimini. È successo la scorsa notte intorno alle tre, quando i militari sono intervenuti a seguito di numerose segnalazioni per una persona che, a bordo di un'auto, minacciava i passati con una pistola. L'uomo, un cittadino straniero di 26 anni, è stato bloccato e trovato in possesso di una pistola scacciacani. Il 26enne si è rifiutato di sottoporsi a etilometro ed è stato denunciato per guida in stato di ebrezza e minaccia aggravata.